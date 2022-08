Pai do Moscow Mule brasileiro conta como o drinque conquistou as redes

Sabe aquele coquetel com ‘espuminha’ que você postou em seu Instagram? Então, ele foi criado pelo bartender Marcelo Serrano – que está comemorando 12 anos de sucesso de um dos drinques mais consumidos do Brasil. O Moscow Mule Brasileiro é uma releitura de um clássico de 1941 (com vodca, limão e ginger beer). No início de 2010 ainda era impossível encontrar ginger beer no País. Por isso, Serrano teve a sacada de inventar uma espuma de gengibre para substituir o ingrediente original. O resultado foi que, em 2012, quando atendia no Brasserie des Arts, ele vendia 6 mil ‘mules’ por mês. “O sucesso veio com o avanço do Instagram. Ele virou uma marca nas redes”, disse. Hoje, a versão do Serrano está espalhada por todo o território nacional. Atualmente, o ‘mule’ supervisionado pelo próprio criador pode ser encontrado na carta da rede de restaurantes Mori Ohta Sushi, em SP e no RJ.

A primeira leitura do musical sobre a vida de Dominguinhos – com estreia em outubro

No início de agosto, o elenco de “Dominguinhos – Isso Aqui Tá Bom Demais” reuniu-se pela primeira vez para uma ‘leitura de mesa’ do espetáculo. Com estreia prevista para 6 de outubro no Teatro Faap, o musical tem texto de Silvia Gomez e contou com pesquisa de Lucas Nobile. A direção artística é de Gabriel Fontes Paiva e a direção musical, de Myriam Taubkin. O elenco todo veio do universo da música, como é o caso da cantora Liv Moraes, filha de Dominguinhos. Completam o elenco Cosme Vieira (que tocou sanfona com Dominguinhos quando era criança), o ator Wil Feitosa, a cantora Luiza Fittipaldi, de Recife, o músico Zé Pitoco e outros.

Bloco de Notas

TOQUE DE AFETO. As grávidas deficientes visuais que fizerem ultrassom na Maternidade São Luiz Star irão receber uma escultura em resina feita a partir da imagem tridimensional do bebê. A ideia é que a futura mãe acompanhe a evolução do feto por meio do tato.

PACAEMBU. Neste final de semana, a Tok & Stok abre o segundo lote de venda das cadeiras do Estádio do Pacaembu – toda renda será revertida para a ONG Gol de Letra. Os preços vão de R$ 1.499 a R$ 1.799.

JORNADA. A Secretaria Municipal de Cultura realiza a 8ª edição da Jornada do Patrimônio nos dias 20 e 21. O Na programação, o Passinho do Romano com Clarin Cia. de Dança.