Romildo Campello, secretário da Cultura, e Priscila Arantes, do Paço das Artes, visitam amanhã o Casarão Nhonhô Magalhães, em Higienópolis, para onde será transferido o Paço, que até agora vinha funcionando no MIS.

Na visita serão anunciadas as novas etapas para instalação da sede definitiva do museu. “A ideia é que o Paço se transforme num polo de arte contemporânea do País”, adiantou Priscila.