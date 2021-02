Otávio Müller prepara comédia sobre desconstrução do masculino

Otávio Müller está prestes a estrear a comédia de autobiografia ficcional Questão de Falha – sexta, na programação online do Teatro FAAP. O ator vai interpretar direto de sua casa, fazendo críticas a si mesmo sobre a desconstrução do masculino. “A expectativa é estrear presencialmente quando a pandemia deixar”. Enquanto isso, Müller convida os internautas a participarem, no ambiente digital, do processo de criação do espetáculo, dando palpites e até ajudando a dirigir nos momentos em que a câmera da plateia estará aberta.