Osgemeos na Pinacoteca

A Pinacoteca já está aquecendo os tambores para o calendário de exposições do ano que vem. Um dos grandes destaques será a super exposição panorâmica da dupla de artistas Osgemeos, que abre em março. A mostra de Gustavo e Otávio Pandolfo vai ocupar as sete galerias principais e o espaço do octógono do museu. “Será a primeira grande exposição da dupla no Brasil. Uma oportunidade para o público conhecer mais sobre a trajetória dos artistas e promover um reencontro com os brasileiros após uma intensa agenda internacional”, diz Jochen Volz, diretor-geral do museu. A Pina ainda prevê série de atividades públicas em paralelo à mostra para atrair o público, seguindo a política que passou a adotar nos últimos anos, com ótimos resultados.