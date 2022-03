‘Os soldados estão conectados e isso muda muito o clima da tropa’, diz John Spencer, pesquisador de guerra urbana

John Spencer aponta que o contato dos soldados que estão no front na guerra na Ucrânia com a família por meio do celular e a conectividade dos tempos atuais trazem novos desafios para a coesão da tropa. “A guerra da informação influencia o soldado, é muito importante. Se ele não quer lutar porque o pai ou a mãe não concorda que esteja invadindo outro país, isso afeta a habilidade dele de combater”, explica.

Depois de servir ao exército dos Estados Unidos por 25 anos e ser paraquedista na invasão ao Iraque, hoje Spencer é analista militar e lidera a cátedra de Estudos de Guerra Urbana do Madison Policy Forum, um think tank de Nova York. Em julho, ele vai lançar o livro Soldados Conectados. Confira a seguir os melhores trechos da entrevista feita dada à repórter Paula Bonelli por videoconferência.

A luta da informação ajuda o soldado no front?

Na batalha moderna, não há separação entre os soldados, a família e o resto do mundo. Vivemos num mundo que está sempre conectado. É por isso que as mães russas são tão importantes, há um vídeo do soldado russo ligando para a mãe. Os soldados são pessoas, lutam por uma causa profunda, pelo orgulho do país, lutam um pelo outro e por suas famílias. E a guerra da informação influencia o soldado, é muito importante. Se o soldado não quer lutar porque o pai ou a mãe não concorda que ele esteja invadindo outro país, isso afeta a habilidade dele de combater. A conexão muda muito o clima na tropa. O presidente Volodimir Zelenski tem distribuído discursos pelas redes, que se espalham pela Ucrânia, isso engaja os soldados. Esse é o campo moderno de batalha.

Qual é a situação da Rússia na guerra digital?

A China e a Rússia tentam controlar as notícias, mas é quase impossível. Não precisa de internet para ter informações, inclusive se fechar o satélite. As mães russas têm parado guerras. Foi assim em 1994, elas marcharam na Chechênia e acamparam perto do local de batalha por um mês. Elas queriam informações sobre as condições de vida de seus filhos lá.

Como é seu trabalho no Madison Policy Forum?

Eu faço pesquisa em locais de conflito e escrevo relatórios. Desenvolvo expertise sobre operações em guerras, criando artigos, vídeos e podcast sobre o assunto. Sou conselheiro na área militar, acompanhei a batalha de Shusha, quando a cidade foi capturada pelo Azerbaijão e foi o fim da guerra contra a Armênia na disputa pela região de Nagorno-Karabakh, em 2020. Essa batalha foi uma grande guerra urbana. Eu também fui para Mumbai, na Índia, estudar o ataque terrorista de 2008.

O que faz da guerra na Ucrânia diferente de outras?



É uma guerra pelas cidades e o clima força a Rússia a ficar nas estradas. Normalmente, em guerras fica-se fora das estradas, elas são perigosas. Por causa da lama, a Rússia não consegue transitar fora delas e seus veículos ficam em linha e vulneráveis nas estradas. Na guerra no Iraque a gente andava com os veículos espalhados pelo deserto, é mais seguro.

Por que a Rússia não conseguiu vencer a Ucrânia em uma semana?

Houve falha de inteligência. Achavam que a Ucrânia ia lutar mas não tão agressivamente. Eu não imaginava que a população da Ucrânia iria lutar dessa forma. Normalmente, as pessoas fogem, elas têm medo e deveriam ir embora se quisessem, na minha opinião. Mas o exército ucraniano foi para 200 mil pessoas da noite para o dia. Não são soldados treinados, mas há milhares de pessoas com armas dentro da cidade. A Rússia também teve problema de logística militar, tanques ficando sem gasolina, não conseguiram garantir a linha de suprimentos para o combate, faltou comida.

Como vê a ajuda dos países aliados à Ucrânia?

A inteligência é uma das coisas mais poderosas da guerra, saber o que o inimigo está fazendo… Os Estados Unidos e outros países da OTAN podem oferecer essas informações à Ucrânia. Mas o que presidente Zelenski fez tem sido o mais importante da guerra. Se ele tivesse deixado o país quando foi pedido a ele pelos Estados Unidos essa guerra já teria terminado. Isso é o que acontece quando não há liderança.

E as regras da guerra?

A Rússia até luta seguindo regras ou ela cruza a linha que faz todo mundo ficar fora do conflito. Depois da Segunda Guerra Mundial, os países acordaram regras para diminuir o impacto de guerras em civis. Essa é uma batalha dos tempos modernos em que todo mundo está assistindo em lives feitas em cidades ucranianas. l