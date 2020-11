Os bastidores do último debate na TV antes do primeiro turno em SP

Questionados no debate da TV Cultura, anteontem, assessores de Covas disseram não ver como problema a falta de marca forte de sua gestão como prefeito. Afirmaram à coluna que importa mais uma creche boa ou um posto de saúde que funcione, ou seja, de grão em grão.

Proposital?

Guilherme Boulos por causa da sua subida nas pesquisas tem sofrido mais ataques. Chegou ao evento afirmando: “A gente é que nem massa de bolo quanto mais bate, mais cresce”. E explicou: não apareceu de carro “celta”, que tanto exibiu na campanha, porque o veículo… quebrou.

Prevenção

Andrea Matarazzo, os seus fiéis escudeiros, Paulo Vasconcelos e Otávio Cabral não paravam de passar…. álcool em gel na mão.

Tendências

Ninguém entendeu se Joice Hasselmann estava de máscara ou de viseira de acrílico. Foi flagrada descalça durante o debate, descendo literalmente do salto.

Pronto, falei

Kim Kataguiri a e outros nomes do MBL acompanharam o candidato Mamãe Falei. Indagado sobre a queda de popularidade de Bolsonaro nas pesquisas, o deputado atirou: “Vai piorar mais ainda com Paulo Guedes cogitando a volta da CPMF”.

Em pé

Depois de ter sido suspenso, em abril, o VIII Fórum Jurídico de Lisboa, de Gilmar Mendes, foi remarcado para os dias 17, 18 e 19, de maneira virtual. Abre o evento, Luiz Fux, presidente do STF. Quem comprar entrada paga direto para a Casa da Mãe Preta.

Espaço apertado

Só um terço dos 33 partidos no Brasil conta com uma setorial LGBT+. O levantamento é da Casa 1 – que descobriu também que a comunidade tem menos espaço ainda nos partidos comparando com as setoriais negras ou de mulheres.

Quem dá mais

Sem como promover o tradicional Cantores do BEM, Silvio Bentes, Dado Foz e o leiloeiro Roberto Magalhães Gouvêa promovem, na sexta feira, leilão de arte para arrecadar fundos para a Associação Aquarela – ONG que trabalha com crianças da Comunidade do Jaguaré. As obras todas foram doadas.