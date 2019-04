Os 100 dias de Bolsonaro estão ‘dentro do esperado’, diz Barômetro

O governo Bolsonaro chega aos 100 dias “dentro do esperado” para 50% dos brasileiros — e para outros 50% “abaixo do esperado”. E, para 56% dos consultados, daqui para a frente o presidente usará mais o Twitter e sua comunicação direta com as redes sociais, enquanto 33% acreditam que esse recurso ficará nos mesmos níveis anteriores. Os que entendem que Bolsonaro vai diminuir esse hábito são 11%.

Os dados estão sendo divulgados na tarde desta quarta, 10, pelo Barômetro do Poder — levantamento para o qual contribuem seis institutos: Control Risks, Eurásia, Tendências Consultoria, MCM, Prospectiva e Medley Advisors.

Outro dos itens pesquisados é o futuro da prisão em segunda instância no STF. Segundo o Barômetro, 44% acham “alta” a chance de que continue valendo a regra atual. Para outros 44%, há equilíbrio entre as chances de se mudar e se manter a regra. Para 11% a chance de se manter a regra atual é ‘baixa”.

Quanto à reforma da Previdência, 70% dos consultados acreditam que, no final, ela dará a mesma economia prevista no texto de reforma levado pelo governo Temer ao Congresso. Os outros 30% acham que essa economia vai ser ainda menor.

Leia mais notas da coluna:

+ Justiça Eleitoral paulista se prepara para receber ações de corrupção

+ Governo consulta Comissão de Ética para confirmar nomeações no BNDES e no BB