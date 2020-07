Organizadores das principais festas de réveillon no Brasil criam festival online beneficente

O projeto Todos Por 1, formado pelos organizadores das principais festas de réveillon no Brasil, criou um festival online beneficente em prol das comunidades que dependem do turismo, como Alter do Chão, Caraíva e Boipeba. Kaco Duarte (Taípe), Caio Gutierrez (AWÊ) e Alexandre Pernet e Rodrigo Marcondes (Vai Tapajós) e Guga Roselli (Mareh) estão na iniciativa, que apresentará mais de 20 horas de programação musical. De 3 a 5 de julho.