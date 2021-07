Estado e município deflagram operação ambiental na represa Billings

O governo do Estado de São Paulo e a Prefeitura deflagraram, às 6 da manhã, desta terça-feira, 20, uma operação conjunta em defesa das águas, em dois loteamentos do bairro do Grajaú, na represa Billings.

Casas foram demolidas, moradores estão sendo notificados e associações foram autuadas. Tentam desmotivar loteadores clandestinos e compradores de áreas que são importantes para a manutenção dos mananciais.