Operação da PF paralisa mais uma gigante do setor de carnes

SEDE DA BRF. FOTO ESTADÃO

Com as decisões de ontem, na Operação Trapaça, as duas gigantes brasileiras do setor de carnes, JBS e BRF, estão paralisadas pelas operações policiais.

Negócios com boi gordo foram nulos, nesta segunda-feira. Os frigoríficos tentavam jogar para baixo, de novo, o preço da arroba – que na semana passada estava em R$ 150.

…e empresários levam

apoio a Pedro Faria

E vários empresários declararam ontem apoio a Pedro Faria, preso temporariamente pela Operação Trapaça. Entre eles, Elie Horn, da Cyrela, Anderson Birman, da Arezzo, Rubens Menin, da MRV, Eugenio Mattar, da Localiza e Pedro Navio, da Kraft Heinz.

Faria voltaria a ocupar um cargo executivo na Tarpon esta semana.