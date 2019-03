OpenSpace reunirá 17 esculturas monumentais na SP-Arte

Direto da SP-Arte

Uma das grandes novidades desta edição da SP-Arte – que abre quarta –, o OpenSpace reunirá um conjunto de 17 esculturas monumentais ao redor do Pavilhão da Bienal.

Sob curadoria de Cauê Alves, do MuBE, trabalhos de Hélio Oiticia, Amélia Toledo, Saint Clair Cemin e Eduardo Navarro.

Evan Beard, do banco US Trust, vem ao Brasil para participar da feira. Falará sobre Como Práticas Financeiras Influenciam o Mercado de Arte. O encontro faz parte da programação do Talks, ciclo de debates do evento que acontecerá no MAM.

O mobiliário criado por Paulo Mendes da Rocha + MMBB para o Sesc 24 de Maio, no Centro, marca presença no setor de design da SP-Arte. As peças ganham produção em escala pela Ovo, possibilitando ao público a aquisição do mobiliário exclusivo do icônico prédio do centro de São Paulo.

