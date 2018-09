O Instituto Locomotiva e o El País, com o apoio da ONU Mulheres, promovem, na sexta-feira, o debate Mulheres na Política, com candidatas à vice-presidência da República. Antes, porém, será apresentada pesquisa inédita sobre o que pensam as mais de 77 milhões de eleitoras brasileiras.

Presenças confirmadas: Ana Amélia (Alckmin), Kátia Abreu (Ciro Gomes) Manuela D’Ávila ( Haddad) e a líder indígena Sônia Guajajara (Guilherme Boulos).