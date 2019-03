Pelo que se apurou, a nova gestão da Caixa abriu sua agenda. Por exemplo: nas viagens do Programa Caixa Mais Brasil, o presidente da Caixa, Pedro Guimarães – que já visitou seis Estados (Acre, Amapá, Rondônia, Amazonas, Roraima e Piauí) –, além de conversar com os funcionários das agências tem falado com diretores dos sindicatos dos empregados e presidentes das associações.