Olho no olho

Fernanda Sarno e Helena Augusta são as criadoras da nova marca de óculos nacional Oyo For Us. “Além de oferecer modelos com design atual, nosso real propósito é o de mudar a vida de crianças em situação de vulnerabilidade que necessitam de óculos de grau”, diz Helena. “Sendo assim, a cada óculos vendido, uma nova armação é doada para uma criança”, explica Fernanda. Neste verão, a dupla estará com uma pop up no Quadrado, em Trancoso, e a cada óculos vendido, uma armação será doada para crianças assistidas pela Associação Despertar Trancoso.