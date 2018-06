Brasil em crise, estrangeiros ainda interessados. Olheiros da sofisticada rede de hotéis Peninsula, baseada em Hong-Kong, estiveram semana passada no Brasil.

Vale registrar: o primeiro Four Seasons no País deve ser inaugurado no segundo semestre.

