Oficina da Alegria apresenta novidades de blocos cariocas em SP

Alan Edelstein, Cesar Pacci, Fernando Pegoretti e Flavia Doria abandonaram suas carreiras tradicionais para fundar a produtora Oficina de Alegria. A empreitada já alcançou números significativos. São eles que, na retomada do carnaval de rua em São Paulo – há mais de 8 anos – trouxeram para a cidade blocos como Bangalafumenga e Sargento Pimenta, entre outros, que já reuniram na soma de seus desfiles, mais 1 milhão de pessoas. Em 2019, o Banga promete uma passagem inovadora pela região da Nova Faria Lima, no dia 23 de fevereiro, com o enredo “Mãe D’água”, com participação de Maria Rita. A Oficina de Percussão desenvolvida pela produtora, em parceria com o bloco carioca, possibilitou criar a bateria paulista do Banga, hoje com mais de 240 batuqueiros, incluindo estrangeiros de países como Argentina, França, Colômbia e Espanha. Em 2018, a Oficina de Alegria encarou um novo desafio e levou para os palcos o musical infantil Bento Batuca, inspirado na cultura brasileira. A montagem foi eleita como o Melhor Espetáculo Musical pelos críticos da APCA. Para este ano, a produtora tem um objetivo: eventos abertos com a ocupação gratuita do espaço e modelos corporativos, como a Oficina de Percussão para empresas.