Oferta de emprego no setor privado dos EUA recai drasticamente

Os americanos abriram somente 167 mil vagas no setor privado em julho. No mês anterior, junho, criou-se 4,3 milhões de empregos privados. Ambos dados são da Automatic Data Processing (ADP) e Moody’s.

Esperava-se, no mínimo, algo como 1 milhão.

O fato é que o setor privado abriu 7,8 milhões de vagas de trabalho nos últimos três meses, mas esse número não chega nem perto de compensar a perda de 19,4 milhões de postos de trabalho de abril.

Os dados dos empregos privados são considerados “uma prévia” do que anuncia, dois meses depois, o Departamento de Trabalho dos EUA. Coisa que fez ontem contabilizando 2,5 milhões de empregos a mais em… maio.

O que aconteceu? Os mercado financeiros comemoraram esperando um junho e julho melhores.

Tecno friend

O Centro de Excelência da Votorantim fechou parceria com o Insper para programa de estagiários… 100% online.

Voto seguro

O DEM/SP terá sistema drive thru de votação na convenção do partido, dia 31, para ninguém precisar sair do carro. Milton Leite, presidente do DEM na Capital, calcula que sigla terá 70 candidatos a vereador, sendo 30 mulheres.

Confissões

Maitê Proença escreveu e vai estrelar peça em setembro. O Pior de Mim será transmitido às quartas ao vivo pelo site do teatro Petra Gold. “É sobre coisas que só agora, depois de seis décadas, eu tive coragem de encarar. Todo mundo só mostra o melhor, né?”, diz.

A renda dos ingressos, vendidos a R$ 10, vai para os profissionais de teatro que estão desempregados.

Otimismo

Com hotéis reabrindo aos poucos, o Nannai marcou a inauguração da sua primeira pousada boutique para… dia 1º. de dezembro. Na ilha de Fernando de Noronha.

Arrecadação

Os 23 anos da morte do sociólogo Herbert José de Souza, o Betinho, coincidem este ano com o Dia dos Pais. Para marcar a data, seu filho, Daniel Souza, que toca a Ação da Cidadania, solta a campanha Natal sem Fome da ONG amanhã.