Odilon Wagner faz campanha para ajudar artistas e técnicos na pandemia

Odilon Wagner está direcionando esforços para ajudar o setor da cultura, que sofre com a paralisação total durante a quarentena. “Quase 100% do meu tempo está destinado à campanha de arrecadação de recursos para o Fundo Marlene Colé de apoio a técnicos e artistas. São trabalhadores do teatro, circo, dança e ópera que estão passando necessidades básicas. O nosso fundo está com duas ações no momento, a distribuição de cartão alimentação carregado com R$ 500 e cestas básicas”, conta o ator, fotografado em sua casa no Sumaré.