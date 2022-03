Ocupação de hotéis alcança 94% em São Paulo durante o Lollapalooza

A ocupação hoteleira em São Paulo na semana do Festival Lollapalooza chegou, segundo a SPTuris, a cerca de 94% durante o fim de semana.

O levantamento também mostrou que a estimativa de ocupação média no início da semana passada estava em 70% e já na quinta-feira aumentou para 80%.

Astral

O SEEN São Paulo, localizado no 23º andar do Hotel Tivoli Mofarrej, lança hoje os Zodiac Drinks, trazendo 12 criações inspiradas nos signos do Zodíaco. O restaurante estreia um menu exclusivo de coquetéis elaborado pelo seu head bartender, Heitor Marin, junto com a astróloga Tatiane Lisbon, conhecida como “A Papisa”.

Manhã

Recém-reeleito, o presidente da TV Cultura, José Roberto Maluf, pediu e o setor de jornalismo da emissora prepara um novo telejornal. A ser exibido entre 7h e 7h30 de segunda a sexta, a partir de junho.

Além de humorista

Sondado pelo PSDB para ser candidato a deputado, o comunicador André Marinho – filho do empresário Paulo Marinho – declinou do convite. Motivo? Está prestes a fechar contrato com uma TV e pretende investir em talk cast.

Escuta

Fernando Alfredo, presidente do PSDB paulistano, não digeriu. Datena para a vaga ao Senado na chapa PSDB e União Brasil não foi discutida com tucanos da base, ele diz.