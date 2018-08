Oca exibirá obras do chinês Ai Weiwei

A Oca será ocupada, em outubro, por obras do chinês Ai Weiwei. Será a maior exposição do artista: com 8 mil metros quadrados. Além de trabalhos conhecidos, vão compor a mostra obras inéditas produzidas a partir de uma excursão pelo Brasil.

Entre os destaques, estão as centenárias raízes de pequi-vinagreiro – árvore extinta da região de Trancoso, na Bahia –, uma instalação utilizando o alfabeto armorial, de Ariano Suassuna, e uma tonelada de sementes de olhos de cabra. O projeto da exposição ficou a cargo de Marcello Dantas.

