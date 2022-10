Obras vencedoras do prêmio Sesc de Literatura serão lançadas na Flip

A programação paralela da Flip vem como novidade este ano: será a primeira vez que os ganhadores do prêmio Sesc de Literatura terão suas obras lançadas durante a feira. Itamar Vieira Junior (na foto) participou do júri que escolheu “Mikaia”, da gaúcha Taiane Santi Martins, como um dos ganhadores. O premiado escritor ainda é “iniciante” como jurado. “Tive poucas experiências, mas sempre instigantes. É muito bom se debruçar sobre a produção literária brasileira, e neste caso, são autores inéditos, o que torna tudo mais curioso. Às vezes é difícil escolher, sim, mas neste não foi. Na primeira leitura estava claro os livros que se destacaram. Numa segunda leitura, o escolhido se destacou ainda mais, o que demonstra a força do romance Mikaia”. Vieira também vai participar da programação do Sesc na Flip deste ano.

Novo espaço cultural no Jardim América

Localizada no número 2906 da alameda Gabriel Monteiro da Silva, a Casa Gabriel abre suas portas no dia 9. Idealizado pela fotógrafa e empresária cearense Renata Vale, o espaço cultural irá focar no trabalho de artistas nordestinos.

Cantores do Bem se apresentam no SP Hall

Em sua 16ª edição, o evento “Cantores do Bem”, idealizado por Silvio Bentes, presidente da Associação Aquarela, será realizado no SP Hall, na próxima terça-feira, às 20h. Com a direção do maestro Vainer Dias Gomes, os vinte “cantores do bem” (a maioria empresários) já estão em ritmo de ensaio. Toda a renda da apresentação será destinada a Associação Beneficente Assistencial Aquarela – que atende crianças da comunidade do Jaguaré, na zona oeste.

Bloco de Notas

EXPOSIÇÃO. Depois de ter sido apresentada no Instituto Moreira Salles de São Paulo, a exposição Walter Firmo: no verbo do silêncio a síntese do grito, um panorama da trajetória do fotógrafo, será apresentada no CCBB RJ a partir do dia 9.

HOMENAGENS. Eduardo Saron, Ronnie Von, Marisa Orth e José Roberto Maluf serão homenageados pelo Prêmio Arcanjo. Idealizado pelo jornalista Miguel Arcanjo Prado, o evento ocorre no dia 10, no Teatro Sérgio Cardoso.

TURNÊ. O pianista francês Jonathan Fournel, vencedor da última edição do Concurso Internacional Rainha Elisabeth da Bélgica, começa turnê pelo Brasil no dia 6, na Sala São Paulo. O músico tocará ao lado da Orquestra Jovem do Estado, sob regência de Fabio Mechetti.