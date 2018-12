Três pintores espanhóis de peso mas pouco conhecidos no Brasil “desembarcaram” no MAC da USP, em contrapartida ao empréstimo, à Fundação Juan March, do quadro Unidade Tripartida, de Max Bill.

Antoni Tapies, Antonio Saura e Rafael Canogar tiveram trajetórias claramente marcadas pela resistência à ditadura franquista e seus trabalhos incluem influências do dadaísmo, surrealismo e de forte fusão entre literatura e artes visuais.