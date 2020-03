O numero 1681 da Rua da Consolação tem tudo para virar point para muitas selfies com a inauguração da empena em homenagem a Elza Soares feita pelo bloco Acadêmicos do Baixo Augusta. Francio de Holanda, que fotografou a cantora em sua casa no Rio, apresenta a obra de 870 metros quadrados neste domingo, Dia Internacional da Mulher.

O mural está sendo finalizado e tem os dizeres “Deus é Mulher” e “Viva a Resistência”. A cantora fará 90 anos em junho.