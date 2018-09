Obra do Berço realiza seu tradicional bingo dia 16 na Casa Charlô

Vera Helena Pires e as filhas Fernanda e Roberta Pires podem ser consideradas sinônimos da Associação Obra do Berço. Por trás de todas as ações e eventos da associação lá estão elas – ora no dia a dia, ora captando recursos, ou ainda bolando novidades que possam reverter em prol da associação, que responde por cerca de 3 mil pessoas em situação de risco. Vera Helena começou na Obra há 40 anos, passou por todos os setores e hoje é a presidente. Fernanda, quando adolescente, lia histórias para crianças, vendia cartelas extras no bingo e hoje capta recursos, idealiza eventos e procura trazer as novas gerações para a causa. Roberta, por sua vez, tomou para si a direção voluntária do Bazar Brechó, cuida das mídias sociais e ainda ajuda a captar recursos. Este ano, a renda obtida com o tradicional Bingo da Obra do Berço, que acontece dia 16 de setembro na Casa Charlô, será destinada à manutenção das três unidades da creche, nas quais são atendidas 550 crianças de 3 meses a 4 anos.