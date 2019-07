OAB vai oficiar Coaf para saber se foi pedida investigação de Greenwald

A OAB nacional vai oficiar o Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) para indagar se é verdadeira a informação de que o órgão recebeu pedido de investigação sobre as movimentações financeiras de Glenn Greenwald.

O site O Antagonista publicou, terça-feira, que a Polícia Federal solicitou ao Coaf um monitoramento sobre as movimentações do jornalista. No mesmo dia, o ministro da Justiça, Sérgio Moro, compareceu a sessão na Câmara dos Deputados mas não respondeu se a PF pediu de fato a investigação.

À imprensa, a PF não tem nem confirmado e nem negado que o jornalista seja alvo de investigação. Diz apenas que apura ataque hacker contra Moro.

O ministro – que é chefe da PF – compareceu à sessão na Câmara para prestar esclarecimentos sobre diálogos atribuídos a ele e a procuradores da Lava Jato. O site The Intercept Brasil, de Greenwald, é responsável pela publicação das conversas.

