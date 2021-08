OAB estuda pedir ao STF inclusão de coronéis nas apurações sobre ataque à democracia

A OAB nacional fará um relatório via comissão de Direitos Humanos para embasar um pedido ao ministro Alexandre de Moraes para que o STF tome providências sobre os coronéis da ativa e da reserva que incitaram policiais militares a participarem das manifestações de 7 de setembro a favor de Bolsonaro.

Pressão

Quer que o Supremo inclua esses militares no processo que apura ataques à democracia que correm na Casa.

Luzes acesas

A transição energética para uma sociedade carbono zero é irreversível, segundo Wilson Ferreira, presidente da Vibra. A ex-BR Distribuidora será “parceira de pessoas e empresas para viabilizar essa transição energética”, frisou ele à coluna.

E se reestrutura para oferecer a energia desse futuro: elétrica já disponível, mais biometano e gás metano.

Laqueadura

Apesar da resistência dos católicos, como tuitou o deputado Gil Diniz, Janaina Paschoal conseguiu aprovar na Alesp, anteontem, seu PL que facilita o acesso à esterilização de mulheres maiores de 25 anos. PT, PSOL e PSDB votaram contra.

Menos um

Duarte Nogueira, prefeito de Ribeirão Preto, avisa: está fora da disputa pelo cargo de vice-governador de SP.

Mais um

A 100% Eventos ganha um novo sócio. Trata-se de Marcelo Checon.

Bumbo

A comunidade LGBTI+ baterá bumbo domingo em frente ao palacete histórico Joaquim Franco de Mello, na Avenida Paulista. O espaço havia sido destinado por Alckmin para ser um museu da diversidade. Vai se transformar agora em um museu da gastronomia.

Bumbo 2

Agripino Magalhães, uma das lideranças do movimento, observa que a avenida já é palco da Parada do Orgulho Gay, portanto, o melhor local para fincar o museu. A Associação Mães pela Diversidade também estará lá.

Emplacado

O cineasta Walter Hugo Khouri foi homenageado com uma placa comemorativa pregada na rua Martins Fontes, no centro de SP. Como parte do projeto Memória Paulistana, da secretaria municipal de Cultura. Neste mês, 50 placas serão instaladas ou renovadas.