O site do BNDES teve quase 120 mil acessos na sexta-feira, 22, após o anúncio de uma nova linha de crédito totalmente digitalizada para micro e pequenas empresas. Foi o segundo maior registro de acessos ao site no ano.

Essa linha descomplicada é acessível através de todos os bancos parceiros do BNDES e alcança desde caminhoneiros a produtora de software e donos de restaurante.

Todo ouvidos

Está previsto para amanhã almoço de Michelle Bolsonaro com a colônia judaica de SP. Oferecido por Elie Horn, da Cyrela.

Rock & recicle

O Recicla Sampa entra em campo esta noite, no Allianz Park, para levar aos 90 mil fãs de Paul McCartney a mensagem “mais rock e menos lixo”. De que forma? Distribuindo lixeiras e cartazes com instruções especiais sobre descarte e vídeos informativos esclarecendo o que deve ser reciclado e não mandado aos aterros. A ação se estende fora do estádio e se repete amanhã.



Quem vai

Sergio Carvalho está embarcando hoje para Bruxelas. Lá vai exibir o filme Embate, a convite do Parlamento Europeu, por conta da importância de Chico Mendes.

O longa conta a história do ambientalista e analisa formas de preservar a Amazônia ante a expansão do agronegócio.

Quem vai 2

Após a sessão acontece o debate Floresta Amazônica, uma História de Resistência. Com Fernnando Burgés, da UNPO (Unrepresented Nations and Peoples Organization), e Aline Yasmin (Cine Luso Espirito Mundo), e mediação da eurodeputada portuguesa Marisa Matias.