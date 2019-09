O Retrato Ideal

Em parceria com a Fotoweb Academy, Bob Wolfenson vai compartilhar toda sua experiência no universo da fotografia em um curso online, batizado de Em Busca do Retrato Ideal. “O projeto é dirigido a todos os interessados, profissionais ou iniciantes, que queiram adquirir conhecimento em fotografar pessoas”, avisa Bob. Como? “Serão 20 aulas, que variam de 20 a 40 minutos, e o curso oferecerá aos inscritos acesso online durante um ano, possibilitando que o acompanhem no ritmo mais adequado a cada um. E ainda sem necessidade de presença física em dias e horas marcadas, pois todas as aulas serão previamente gravadas”, explica. Aos interessados, as inscrições serão abertas no dia 19, por meio de uma transmissão no Youtube – com encerramento no dia 29 seguinte.