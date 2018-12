“O que me move agora é ajudar meus filhos a encontrar os seus propósitos”, diz Flávio Rocha

Qual o grande sonho para o Brasil que você quer ver realizado em 2019?

Pleno emprego.



O novo governo está chegando. Está claro o que será?

Nunca existiu um volume de votos tão expressivo em torno de um ideário tão nítido. Livre mercado, democracia e valores morais e da família.



Se se concretizar a promessa de nossos bolsos estarem mais cheios em 2019, qual seu sonho de consumo?

Meus sonhos de consumo já estão todos atendidos. O que me move agora é ajudar meus filhos a encontrar os seus propósitos.



As redes sociais estão tendo uma influência enorme. É inegável que democratizaram e agilizaram a informação. No que elas podem melhorar em 2019?

Quanto mais livres, melhor. O único controle da mídia que se pode admitir é o controle remoto da TV.



Na estrada da vida, qual o caminho que prefere tomar: o da esquerda, o da direita ou o do meio?

Se aesquerda significar o protagonismo do Estado e a direita o protagonismo do indivíduo, eu prefiro ficar com a direita.

Seu livro de cabeceira?

Capitalismo Consciente, dos autores John Mackey e Raj Sisodia.



Um exemplo de vida?

O meu pai, Nevaldo Rocha. Uma das mais belas trajetórias empresariais do Brasil.

Um propósito?

Fazer da moda uma ferramenta de inclusão.