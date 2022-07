Empório Fasano abre hoje com andar dedicado ao design e à decoração

O grupo Fasano, em parceria com a JHSF, inaugura hoje o Empório Fasano, nos Jardins. Trata-se de um espaço com três andares e mais de 1.000m² – que irá reunir os principais negócios da marca. Além de produtos exclusivos, muitos de origem italiana, o cliente vai encontrar receitas clássicas do icônico restaurante Fasano – que estarão pré-finalizadas ou já prontas para consumo. Mas é no último andar do empório que Ana Joma Fasano tem concentrado sua atenção e trabalho de curadoria – mais especificamente no “Fasano Casa”.

No lugar, podem ser encontrados objetos de decoração, design e peças exclusivas. “Eu sempre tive vontade de desenvolver um espaço com produtos inspirados no estilo do hotel. Muita gente sempre procurou, por exemplo, itens do nosso mobiliário para comprar”, disse Ana. Entre as peças disponíveis estão velas, mantas, bolsas, pijamas, poltronas e louças. Todo o projeto do empório contou com um investimento de R$ 15 milhões.

Almeida & Dale tem novo diretor

Paul Jenkins é o novo diretor internacional da Almeida & Dale Galeria de Arte. Paul tem mestrado em Relações Internacionais pela Universidade de Genebra e MBA pela The Wharton School, e já ocupou cargos executivos na Christie’s e Gagosian. Com o mercado internacional aquecido, Paul irá trabalhar em parcerias entre galerias, museus e instituições. Para o diretor, a Almeida & Dale vai potencializar a visibilidade dos artistas brasileiros no exterior.

‘Feiurinha’ vai ganhar uma versão musical

O escritor Pedro Bandeira e o produtor Allan Oliver prometem para outubro um musical baseado no livro O Fantástico Mistério da Feiurinha. No livro, Bandeira trata do desaparecimento de uma suposta princesa e promove um reencontro entre Cinderela, Branca de Neve, Bela Adormecida e outras.

Confessa: pensou que era um ovo frito, não é

O que você está vendo é uma mousseline de cará com gema de ovo curada, uma das entradas mais pedidas do Cozinha do Fred. O prato, criação do chef Fred Avellar, compõe o menu de inverno do restaurante, que está localizado em um sobrado no bairro do Paraíso.

Bloco de Notas

MARIELLE VIVE. Será lançado hoje o projeto A Voz de Marielle – uma ferramenta que conecta imagens e artes da vereadora com seus discursos por meio de reconhecimento facial e realidade aumentada. Como parte do projeto, uma estátua de Marielle Franco será inaugurada no Rio de Janeiro em 27 de julho – dia em que comemoraria seus 43 anos. Ela foi assassinada em março de 2018.

DISCRIMINAÇÃO. A Secretaria da Justiça e Cidadania de São Paulo revela que, nos seis meses de 2022, as denúncias de discriminação racial já superaram a soma dos últimos três anos em todo o Estado. Entre janeiro e junho de 2022, foram 265 casos. Enquanto em 2019,2020 e 2021 o montante foi de 251.

PREMIAÇÃO. A 6ª edição do Prêmio CEBRI será realizada amanhã, no Rio. Na categoria Sustentabilidade, os homenageados serão o fotógrafo Sebastião Salgado e sua mulher Lélia. Também serão premiados: os professores Roberto Shaeffer e Tatiana Prazeres – além do jornalista Marcelo Lins.

ABL. Rosiska Darcy abre hoje o ciclo de conferências em comemoração aos 125 anos da Academia Brasileira de Letras. Ela ministra a palestra sobre Darcy Ribeiro.