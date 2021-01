O novo amor de Luana Piovani é empresário em Portugal

Acabou o mistério que Luana Piovani vem fazendo por meio do seu Instagram. É Lucas Bitencourt seu novo amor. O empresário atua no ramo de private equity e imobiliário. E está investindo em empreendimento de alto luxo na região vinícola do Alentejo, em Portugal, país que Luana está morando. Patrono da Serpentine Galleries, em Londres, o anglo-brasileiro aterrissa com a atriz essa semana no Brasil. “Além de fotos para uma marca parceira, vou passar em diversos médicos por aí”, adianta Luana sobre sua estadia.