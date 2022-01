O musical ‘A Família Addams’ estreia em março, no Teatro Renault.

Ao lado de Daniel Boaventura, Marisa Orth volta a interpretar Mortícia Addams no teatro – papel que já viveu em 2012. O musical “A Família Addams” estreia dia 10 de março, no Teatro Renault. Escrito por Rick Elice e Marshall Brickman, em parceria com o compositor Andrew Lippa, “A Família Addams” chegou à Broadway em 2009, com Nathan Lane e Bebe Neuwirth nos papéis de Gomez e Mortícia. No Brasil, o espetáculo contava ainda com nomes como Beto Sargentelli, Cláudio Galvan, Paula Capovilla, Laura Lobo e Inah de Carvalho.