O Movimento Parque Augusta comemora área verde sem construções, mas ainda briga por detalhes

O Movimento Parque Augusta comemorou acordo que garantiu a área verde sem construções, definido entre MP e Prefeitura. Mas ainda quer brigar por detalhes – como a forma de gestão do futuro parque, a abertura imediata dos portões e a participação, nos detalhes do projeto, da Secretaria do Verde.

