‘O idoso deseja mais do que essa coisa de ficar quietinho em casa’, afirma Arlete Salles

Aos 80 anos, Arlete Salles vive um dos momentos mais intensos de sua carreira. A atriz está dividindo o palco com o filho (Alexandre Barbalho) e o neto (Pedro Medina) no espetáculo “Ninguém Dirá que é Tarde Demais”, no Teatro das Artes, no Shopping Eldorado. A peça, escrita por Medina, se passa no início da pandemia da covid – e fala de um relacionamento entre dois vizinhos idosos. Ótima deixa para a Coluna Direto da Fonte conversar com a atriz sobre o trabalho dos artistas após os 70 anos, sexualidade nesta fase da vida e planos (ou não) de aposentadoria.

Claro, a conversa teve muito mais. A risada da atriz é contagiante mesmo ao telefone:

– Você toma muito café?

– Tomo muito café. De manhã são xícaras e xícaras. Mas no período da tarde eu não tomo mais. É que eu sou um pouco exagerada. Eu e o Cazuza (solta uma risada gostosa). Leia a entrevista:

Como é dividir o palco com o filho e o neto?

É uma coisa maravilhosa na vida de uma avó. Toda atriz que tem uma família nesta profissão sonha com essa possibilidade de estar junto em cena.

O espetáculo se passa no início da pandemia. Como foi esse período para você?

Moro em uma casa, o que facilitou na reclusão. Eu fui tocando, me reservando e sofrendo com as notícias. Peguei covid no finalzinho, quando estava gravando a novela Além da Ilusão. Eu até achei que ia passar batida, mas gravar novela expõe a gente de uma maneira muito forte.

A peça fala de um encontro romântico entre dois idosos. Romance e sexualidade depois dos 70 anos parece que ainda é um tabu…

Sempre teve esse preconceito. Ainda causa estranheza em muita gente quando um idoso se apresenta apaixonado e desejoso – principalmente se tentar se relacionar com uma pessoa mais jovem. Cada um tem que viver como quiser.

Muita gente alimenta essa imagem da vovozinha que não tem mais desejos…

Tem essa coisa de acharem que o idoso é pra ficar em casa ou passear com os netos. O idoso deseja mais do que essa coisa de ficar quietinho em casa. Claro, existem aqueles que se recolhem espontaneamente. Mas existe o desejo e a vida traz surpresas inesperadas.

Por falar nisso, você está namorando?

Estou sozinha, porém, estou bem (risos). Mas não fico pensando em beijos e tal. Mas se for o meu destino e a vida quiser…(mais risos).

Você não se importa com a passagem do tempo?

Você me vendo diz que eu tenho 70. Eu aparento muito menos do que a minha idade. Quem falou isso foi meu médico. Estou muito bem com a minha idade (80 anos). Minha mãe foi longeva. Mas meu caso é uma questão de temperamento. Sou geminiana. Geminiano tem uma alegria, uma coisa jovial mesmo. O trabalho me rejuvenesce, me coloca em pé.

Fica mais difícil conseguir bons papéis com o tempo…



Os papéis vão diminuindo. A literatura teatral se debruça sobre as paixões humanas da juventude. Para os idosos, os papéis ficam mais escassos. Não tem oferta.

A dramaturgia deveria olhar mais para o idoso?

Seria ótimo. Mas não é isso que ocorre. Tenho colegas que já estão na plateia ao invés de estar no palco. Além de dificuldade financeira, eles vivem a saudade e a necessidade de continuar se expressando e exercendo seu ofício.

Importante: a questão do dinheiro, da subsistência…

Agora tem uma geração mais esperta com sua vida financeira. Hoje existe uma série de possibilidades de ganhar dinheiro – com eventos e publicidade. Essa nova safra de atores não vai terminar a vida no Retiro dos Artistas. Alguns já possuem pequenas fortunas, fico muito contente.

Era difícil na sua época…

Na minha época eram poucas possibilidades, não tinha como economizar, o que a gente ganhava era só o suficiente para sobreviver.

Pretende se posicionar na eleição que está chegando?

Eu poderia até declarar voto, mas não aguento pancada. Não quero enfrentar essa coisa belicosa. Eu tenho meu candidato, vamos sair dessa. Temos bons horizontes no cenário político.

Pensa em aposentadoria?

Não. Mas vai ter uma hora que vou perceber que é necessário parar. Não vou me expor e nem expor o público a um mal momento de um artista. Todo ator precisa saber o momento certo de parar. Mas isso ainda não está no meu dicionário.