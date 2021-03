O estilista Sandro Barros lança marcas dedicadas a produtos para uma casa impecável

Sandro Barros sempre foi um apaixonado por casas. “Se não tivesse feito moda seria arquiteto ou decorador”, conta o estilista, que no começo da pandemia arrumava mesas “como se fosse receber uma rainha”. Depois de alguns pedidos e da insistência do amigo Nizan Guanaes lançou a Sandro Barros Home e a SB Conciergerie de Maison. “Na primeira farei toda a linha de enxoval, com desenhos exclusivos e, na segunda, darei assistência para tudo o que for necessário para uma casa impecável”