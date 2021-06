O edital de privatização da EMAE já tem vencedor

A privatização da última estatal paulista no setor de energia, a EMAE, andou. E os vencedores da primeira etapa são, pelo que se apurou, o Banco Plural e o consultor Gesner de Oliveira. Este resultado deve ser anunciado pelo governo Doria ainda esta semana.

Água em pedra…até que fura

O edital, publicado em dezembro de 2020, buscou contratar consultoria para fazer a avaliação econômico-financeira, propor modelagem e execução da venda dos ativos controlados… direta e indiretamente pela empresa pública de águas.

Manifestação

O movimento Acredito, que tem entre os seus expoentes a deputada Tabata Amaral, entrou com papel maior na organização da manifestação contra Bolsonaro, sábado. Antes apenas apoiador, agora é coorganizador da mobilização.

Manifestação 2

O grupo de renovação política levará o boneco inflável capitão Cloroquino, distribuirá máscaras PFF2 e incentivará as pessoas a irem de preto.

Merecido

O pipoqueiro morto pela covid-19, que trabalhou por 41 anos em frente ao Teatro Sérgio Cardoso, ganha uma homenagem.

A organização Social Amigos da Arte, gestora do teatro, encomendou placa a Guto Lacaz, que será colocada em frente ao teatro com os dizeres: “O Teatro Sérgio Cardoso começa aqui fora… no carrinho de pipoca”.

A união…

A programação da Paulista Cultural terá edição virtual. Para tanto, a Casa das Rosas, Centro Cultural Fiesp, Instituto Moreira Salles, Itaú Cultural, Japan House São Paulo, MASP e Sesc Avenida Paulista apresentam, conjuntamente, a Paulista Cultural #EmCasa.

Do dia 29 a 3 de julho.

…promove grande…

A iniciativa leva para as suas redes no Facebook e no Instagram, uma lista extensa de atividades. Que vão desde visitas e experiências virtuais, à exposições de Beatriz Milhazes e Abraham Palatnik, sarau de poesia e shows, bem como apresentação do cantor Filipe Catto, concerto do tenor Jean William e do Quinteto Bachiana-SP.

…conteúdo

Após o evento, parte do conteúdo será disponibilizado no YouTube da Paulista Cultural.