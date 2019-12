O céu é o limite

O jovem empresário Gabriel Abrão, de 24 anos, que está por trás dos restaurantes Kitchin e Su, traça planos maiores para 2020. Abrão pretende abrir mais cinco unidades do Su nos próximos cinco anos, com foco na capital, além de um projeto internacional em andamento, em Miami, com expectativa de investimento entre 2 a 3 milhões de dólares. “Não queremos abrir franquias e crescer desordenadamente, nossa ambição tem que ser de forma estruturada e com governança”, comenta o jovem. Atualmente com as 3 unidades em operação, a expectativa dele e dos sócios é fechar o ano com um faturamento de 40 milhões.