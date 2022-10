‘O bazar veio da minha vontade de ressignificar excessos’, diz Fernanda Paes Leme

Não é de hoje que Fernanda Paes Leme usa sua voz e visibilidade para ajudar o próximo. Há exatos dez anos, a atriz realiza o “Bazar da Fepa”, evento beneficente que tem toda a renda revertida para instituições de caridade. Esse ano o bazar acontece dia 13 de novembro, no Espaço Gap, em São Paulo.

E para esta empreitada, Fernanda conta com a generosidade e empatia dos amigos — famosos ou não — que doam peças de marcas como Dior, Isabel Marant, Givenchy, Versace, além de produtos nacionais. Ao todo, nesta edição, são 50 marcas participando com doações. “Na edição passada, nós arrecadamos cerca de R$ 200 mil. A ideia é superar esse número”, contou à repórter Sofia Patsch.

Incentivos para Fepa (como é chamada pelos amigos e fãs) conseguir dobrar a meta não faltam. A atriz Carolina Dieckmann, por exemplo, doou uma caixa repleta de roupas. Vivendo um momento de realização com o podcast “Quem Pode, Pod”, que apresenta ao lado de Giovanna Ewbank, Fernanda não tem medo de expor suas opiniões. Confira os melhores momentos do bate-papo a seguir:

O “Bazar da Fepa” voltou a ser presencial depois de dois anos. Como estão as expectativas?

O Bazar veio muito de uma vontade minha de dar outro significado aos excessos. Nunca fui uma pessoa de fazer muitas compras, de acumular coisas, mesmo tendo uma profissão que tem a vaidade em voga. Nós, atrizes e influenciadoras, acabamos ganhando muitas coisas – e nem tudo o que a gente ganha, a gente gosta. Isso gera um acúmulo, foi assim que nasceu o bazar, lá em 2012. E ele começou muito genuinamente, espontaneamente, pequeno, no salão do prédio da minha mãe.

Mas hoje ele cresceu, são mais de 50 marcas doando, além das doações dos famosos…

O bazar foi ganhando proporções maiores. No começo eram só doações, depois várias marcas começaram a entrar em contato. O que faz total sentido – muitas delas trocam de coleção o tempo inteiro. A gente vê muito isso acontecer na moda – e é uma briga constante. Por que é que tem que ter tantas coleções? Mas, ao mesmo tempo, é um mercado, é o capitalismo. Quando sai um lançamento, aquilo que ficou pra trás acaba ficando antigo.

E o que fazer com essa roupa?

Não são todas as marcas que pensam em upclycling. Isso acabou atraindo um público fiel, que vai sempre, espera mesmo esse momento chegar, isso porque não são só roupas usadas, tem muita coisa nova e os preços são muito bons. O meu irmão costuma dizer que o bazar é a verdadeira Black Friday brasileira.

Seu podcast com a Giovanna Ewbank, o “Quem Pode, Pod” ganhou como o melhor podcast no Prêmio Geração Glamour. Como está sendo a experiência de apresentar um programa nesse formato?

Está sendo incrível, é muito boa essa linguagem de podcast, é tudo muito espontâneo, um papo franco. Falo que é uma ‘papoterapia’ com o convidado. A gente consegue aprofundar, entrar realmente na intimidade da pessoa. Estamos dentro do canal do YouTube da Giovanna, que tem muitos seguidores. É muita gente que assiste, a sensação é como se estivesse no ar numa novela das 21h, com muito público, com pessoas nos parando na rua. É diferente de ter um personagem. Lá, no podcast, somos nós sendo nós mesmas.

Os artistas esquecem que estão sendo gravados?

Com certeza, acontecem muitas revelações, muitas curiosidades dos artistas. Eles se sentem muito à vontade com a gente. É um trabalho feito por nós, não tem nada por trás. Claro que a gente tem um suporte, uma produção, mas é uma ideia nossa, então tem outro brilho. Estou muito feliz ali.

Vocês tem liberdade para criar, o que deve fazer toda a diferença…

A gente não tem máscara, não tem como ter máscara, é um papo longo, estamos 100% ali. O convidado é o principal, mas a nossa presença também acaba despertando curiosidade nas pessoas. Tô muito feliz de como o público tem recebido, como os convidados gostam de ir. Agora foi o Antônio Fagundes, o que é maravilhoso pra gente.

Você é uma atriz engajada, que não tem medo de expor suas opiniões. O que espera do futuro do País?

A minha posição política é muito clara, nunca escondi ela. Então, quando essa matéria sair, quero voltar a ter esperança em um Brasil melhor, um Brasil que não passe fome. Não é só sobre o nosso umbigo, vejo essa guerra de classes, as pessoas pensam muito em si, fingindo que estão pensando nos outros. É só estudar, gente. É só ler. E não ler fake news, ler a verdadeira história.