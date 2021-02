O bailarino Thiago Soares – que recebeu o título de Doutor Honoris Causa da King’s College London – posou para o novo livro do fotógrafo peruano Mario Testino. Thiago, que vivia em Londres, está de volta ao Brasil, onde montou seu grupo Talentos, com o qual apresenta seu novo espetáculo Trans Point – Art of Fusion. Nos dias 2, 3 e 4 de abril, no Teatro J Safra.