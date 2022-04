‘O Avesso da Pele’, de Jeferson Tenório, será destinado às escolas municipais de SP

O livro O Avesso da Pele, vencedor do Jabuti em 2021, do escritor Jeferson Tenório, e Água de Barrela, de Eliana Alves Cruz, entraram para a lista de compras da Prefeitura e serão destinados às escolas municipais de São Paulo.

São mais de 740 mil exemplares em tema étnico-racial que estão sendo adquiridos no programa de combate ao racismo da Secretaria de Relações Internacionais e da Secretaria Municipal de Educação.

Memórias

E Elza Soares, morta no ano passado, concedeu relato inédito para o livro Conte Comigo – Flamengo e Democracia, do pesquisador Helcio Herbert Neto. A cantora lembrou que sua paixão pelo time veio do pai, Avelino Gomes, que morreu durante uma partida do clube.

Na obra, em pré-venda no site da Editora Ludopédio, Elza recorda bons momentos com Garrincha e reforça que o ídolo era, sim, rubro-negro.

BR-IT

A performance brasileira Apátridas, da Companhia Nova de Teatro, está concorrendo na 13ª edição do Prêmio Internacional Il Teatro Nudo, organizado por Spazio Teatro No’hma Teresa Pomodoro e a Prefeitura de Milão. O grupo embarca amanhã para apresentar a peça na cidade.

O prêmio é um dos mais importantes do teatro europeu e tem em seu júri nomes como Lev Abramovič Dodin, diretor Artístico do Teatro de São Petersburgo, o diretor grego Stathis Livathinos e Tadashi Suzuki, da Suzuky Company of Toga – SCOT no Japão.