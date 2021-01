O arquiteto Alex Hanazaki é requisitado para repaginar casas na pandemia

O escritório de Alex Hanazaki está sendo bastante procurado durante a pandemia, reflexo da atenção de pessoas em geral, com a própria casa. “Teve uma hora que acumulamos quase que 60 projetos”, conta o arquiteto de formação e paisagista por vocação. Hospedado na Pousada Tangará, ele se concentrou no que já faz: extrair da natureza formas, cores e texturas. Mas sobrou tempo, durante o almoço, para dar banho no seu cão… Montanha.