Nuno Ramos apresenta performance nos canais digitais do Sesc

A performance Os Desastres da Guerra, criada por Nuno Ramos, terá a partir de hoje apresentações nos canais do Instagram do Sesc Ao Vivo, bem como no YouTube do Sesc SP e Sesc Vila Mariana. O trabalho é inspirado na série de gravuras homônimas do espanhol Francisco de Goya, que retrata cenas de fome, miséria e violência testemunhadas durante a Guerra Peninsular. “O espetáculo é uma tentativa de deslocamento, para várias linguagens, desse acesso quase impossível à violência civil do país”, explica Nuno.