“Nunca imaginei servir meu cardápio de outra forma que não fosse no balcão”, diz chef Murakami

Além da missão de alimentar seu clientes, Tsuyoshi Murakami acabou virando “terapeuta” de muitos no início da pandemia. “Eles iam retirar a comida no take away e se mostravam bastante abalados. Então, eu acabava também conversando ali um tempo”, diz. O chef, que fez história no Kinoshita, está se adaptando à nova realidade no Murakami, inaugurado pouco antes do começo da quarentena. “Nunca imaginei servir meu cardápio de outra forma que não fosse no balcão, comigo preparando ali, na hora para meu cliente”.