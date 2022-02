Número de inventários feitos por cartórios de notas cresce 40% de 2020 para 2021

O aumento no número de óbitos causados pela covid-19 no ano passado, somado à realização de atos online, levou os cartórios de Notas a baterem o recorde anual, em 2021, na realização de inventários. O crescimento foi de 40% na comparação com 2020, primeiro ano da crise sanitária no Brasil.

Dados divulgados pelo Colégio Notarial do Brasil, que representa os mais de 8 mil cartórios de Notas do País, mostram ainda que esse total foi 88,7% superior à média dos registrados entre 2007 e 2020.

O ECAD brasileiro ficou animado com a recente decisão da Suprema Corte de Justiça do México. Um hotel mexicano, que oferecia música aos hóspedes via aparelhos de TV, foi obrigado a pagar de direitos autorais à sociedade que reúne autores e Compositores do México. Uma decisão pela qual lutam esses profissionais no Brasil – e que já foi admitida pelo Superior Tribunal de Justiça, em março do ano passado.

Por aqui, os direitos autorais pagos pelos hotéis fazem parte de um pacote que engloba restaurantes, lojas, academias e outros – e que em 2021 representou 20% da arrecadação total do Ecad, de R$ 1,08 bilhão.

Está para sair, em abril, livro que conta a história do médium brasileiro Arigó, uma celebridade nacional dos anos 1950 a 1970. Seus feitos foram reunidos pelo autor, o escritor americano John G. Fuller, na obra Arigó e o Espírito do Dr. Fritz.