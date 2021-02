Número de brasileiros que querem se vacinar cresce 16% em comparação com dezembro

Houve um salto de 16% em janeiro – na comparação com dezembro – do número de brasileiros que pretendem se vacinar contra covid-19, segundo a Ipsos. Hoje, segundo o levantamento feito pelo instituto, 86% já esta convencido que deve se imunizar.

Foram 12.777 entrevistados na pesquisa Attitudes To Covid-19 Vaccines on-line, em 15 países, com idades entre 16 e 74 anos.

Globalmente, o Brasil apareceu em primeiro lugar com maior porcentual de adeptos à vacina empatado com os britânicos. Em segundo lugar, estão os chineses (83%) e os mexicanos (81%), na terceira posição.

Cristo redentor

Em meio ao pico de casos de covid-19, um baile de carnaval está sendo organizado por Whatsapp para acontecer na segunda, dia 15. O convite “Corra, não fique de fora”, ainda diz “as vagas são limitadas, com previsão de sold out”. Os ingressos saem por R$ 180 em esquema open bar. O endereço da patuscada ilegal (guardado a sete chaves) fica na …cidade maravilhosa.

No line up previsto estão os Djs estão Lucas Franco, Lucas Medeiros, Felipe Lira e Julio Guzak.

Suado

Com dois meses de existência, o Bazar Escola – da Gerando Falcões – atingiu R$ 1 milhão em vendas. Todos os itens recebidos pela instituição beneficente foram adquiridos por meio de doações.

Suspense

Pelo que se apurou entre bolsonaristas, é dado como certo o voto contra do novato no STF, ministro Nunes Marques. Será ele a selar o destino de Lula na votação do habeas corpus em que discute se Sérgio Moro agiu com parcialidade ao condenar o petista na ação do triplex do Guarujá.

A retomada da análise pela corte deve se retomada no semestre.

Confusão a vista

Com o cancelamento dos pontos facultativos da segunda e terça-feira de carnaval, em 15 e 16 de fevereiro, e na quarta-feira de cinzas, no dia 17, por prefeituras e estados (cidade e Estado de SP inclusos), as empresas privadas vão ter que rever decisões faltando duas semanas da data oficial da festa. Irão Acompanhar a determinação do Estado?