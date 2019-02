Novo restaurante no Jockey abre em março

O restaurante Ferra abre suas portas no dia 13, no Jockey Club. Tico Sahyoun acredita que falta na cidade um lugar que fique no meio do verde, com distância a pé de lugares especiais. Que tenha uma gastronomia simples, cuja essência seja tornar os ingredientes protagonistas do cardápio, elaborado pelo chef João Alcântara. No qual, aliás, aparecem “opções originárias de mar, terra e pasto” . Para o empresário, o novo point “é uma cozinha em movimento, democrática e para compartilhar”. Um lugar “seguro e livre, do qual as pessoas não vão querer ir embora”, diz Sahyoun.