Novo programa do PT promete autonomia ao BC

O novo programa do PT registrado ontem no TSE promete… autonomia ao BC. E sumiu do papel a ideia de se inventar um novo indicador para a meta de inflação.

Avançam também, visando agradar ao agronegócio, a promessa de segurança e apoio ao setor, mais “políticas específicas para cada etapa do processo produtivo, em constante diálogo com os produtores”. Sumiu a “regulação do grande agronegócio para mitigar os danos socioambientais”.

Saíram do texto, ainda, as “políticas de promoção da orientação sexual e identidade de gênero”. Em seu lugar, entraram as “políticas de combate à discriminação em função da orientação sexual e identidade de gênero”.

