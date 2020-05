Novo ministro da Justiça fará videoconferência com secretários de Segurança do País

Cristiano Sampaio, presidente do Colégio Nacional de Secretários de Segurança Pública, está otimista frente à primeira reunião com André Mendonça, novo ministro da Justiça, prevista para semana que vem.

À coluna, conta que tudo indica que a interação será mais próxima. “Antes, a interlocução era ruim. A crise da covid-19 abriu oportunidade para melhorar o diálogo com Moro, mas aí ele saiu”.

O Consesp não soltou nota quando da demissão do ex-ministro. “Não estabelecemos vínculos”, justifica Sampaio. Agora, os 27 secretários aguardam promessas: chegada de EPIs e descontingenciamento de R$ 1 bilhão do FNSP.

Alive

Persio Arida participa hoje da live com o grupo Personalidades em Foco. Criado por Paulo Zottolo, esse grupo é composto, basicamente, por militares de alta patente – maioria da Marinha.

Alive 2

Carolina Bartunek, de 17 anos, já conseguiu mais um peso-pesado para seu programa de YouTube, O Investindo no Futuro, da Constellation University. Trata-se de Guilherme Benchimol, da XP. O primeiro foi… Jorge Paulo Lemann.

Alive 3

Sergio Rial, do Satander, e Larry Fink, do BlackRock, farão live hoje no Youtube sobre…Crise e oportunidades: os aprendizados de hoje e lições para o futuro.

Papo reto

Barbara Gancia vai dar aulas – no formato bate-papo – sobre dependência química durante a quarentena.

Dentro do projeto Bora Saber, de Marcelo Rubens Paiva, as conversas via Zoom têm como objetivo esclarecer dúvidas e dividir parte da experiência de Barbará – sóbria há 13 anos.