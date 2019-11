Novo Francês de SP

Orlando Leone – empresário do setor de duas rodas – sempre foi apreciador de vinhos e da boa gastronomia. Depois de abrir uma empresa de bebidas se prepara para inaugurar na primeira semana de dezembro, lado do chef Érick Jacquin, o President, restaurante francês na rua da Consolação, nos Jardins. O local terá 58 lugares, além de um anexo no andar superior para 55 pessoas, reservado para eventos e aulas de culinária com o chef. Também conta com uma brigada de 50 funcionários, praticamente um para cada cliente. “A proposta é oferecer uma experiência única, aliando a alta gastronomia à excelência de serviço”, diz o empresário.