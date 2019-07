Novo espaço de eventos tem vista para a Ponte Estaiada

Os amigos Bob Dannenberg, Thiago Armentano e Fernando Ximenes, que juntos somam mais de dez anos de experiência no ramo do entretenimento noturno, acabam de inaugurar o Parque Estaiada – novo espaço de eventos de SP, que está localizado dentro de um complexo que conta com quadras de tênis, restaurantes e espaço para coworking – e com vista para a famosa ponte Estaiada. “Contamos com profissionais muito qualificados e oferecemos um espaço modulável, dividido em três ambientes”, conta Ximenes. “Conseguimos sediar desde festas e confraternizações para até cinco mil pessoas a jantares e coquetéis para 500”, complementa Armentano.